Der 1. FC Köln hat Gegner VfB Stuttgart noch in guter Erinnerung: Vor knapp eineinhalb Monaten, Ende Oktober, spielte Köln noch gegen die Schwaben. 2:0 lautete der Endstand in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Treffer erzielte beide Anthony Modeste. Und der Stürmer ist nach einer kurzen Durststrecke von vier Pflichtspielen ohne Tor aktuell wieder voll in Fahrt. Beim 3:2-Sieg in Wolfsburg konnte der Franzose wieder einmal doppelt netzen und dem Team von Steffen Baumgart den Sieg bescheren. Gegen Stuttgart (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) soll ähnliches gelingen.

