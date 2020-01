Union Berlin verlängert Vertrag mit Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Sportliche Entwicklung zu verdanken"

Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Oliver Ruhnert als Geschäftsführer Profifußball vorzeitig verlängert. Das teilte der Tabellenelfte am Donnerstag mit. Der 48-jährige Ruhnert verantwortet seit der Saison 2018/19 die Belange der Lizenzspielerabteilung und hatte wesentlichen Anteil am erstmaligen Aufstieg der "Eisernen" in die Bundesliga.