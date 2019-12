Die TSG 1899 Hoffenheim noch immer in der Findungsphase, der FC Augsburg im Flow: In der Freitagabend-Partie (20.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) der Fußball-Bundesliga sind die Kraichgauer gefordert, bei ihren Fans mal wieder für gute Stimmung zu sorgen. Die Heim-Bilanz in Sinsheim ist alles andere als glanzvoll. Zuletzt gab es dort ein 1:5 gegen den FSV Mainz 05 und ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. "Wir haben einen total anderen Kader als letztes Jahr", erklärte Trainer Alfred Schreuder vor dem Auftakt des 15. Spieltags mal wieder und beteuerte: "Wir sind grundsätzlich mit der Entwicklung sehr zufrieden."