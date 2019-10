Der überhaupt erste Sieg in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte beim großen FC Bayern München sollte für die Kraichgauer vor der Partie 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) genau die richtige Motivation sein. Neben der Tabellensituation natürlich. Ausgehend von den Ergebnissen am Samstag könnte Hoffenheim bei einem Sieg bis auf drei Punkte an Schalke und an die Europa-League-Ränge heranrücken.

Umgekehrt würde ein Sieg in Sinsheim die Schalker auf Platz eins führen - der 1:0-Erfolg vom Erzrivalen BVB gegen Gladbach am Samstagabend und die vorherige Punkteteilung im Spiel RB Leipzig - VfL Wolfsburg (1:1) machen es möglich. Schalke-Coach David Wagner, der am Samstag 48 Jahre alt wurde, nötigt der Coup von München Respekt ab: ,,Wer die Bayern auswärts verdient schlägt - das spricht für sich. Hoffenheim fußballerisch eine sehr starke Mannschaft mit hoher individueller Qualität." Und diese Qualität dürfte sich noch steigern: Vize-Weltmeister Andrej Kramaric steht nach seiner Knieverletzung wieder im Kader. Im Angriff werden wohl aber zunächst Sargis Adamyan und Ihlas Bebou beginnen.

Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Heim-Niederlage gegen Hoffenheim Der FC Bayern hat eine bittere Heim-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hinnehmen müssen. Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Bayern-Stars mit Noten bewertet - klickt euch durch! ©

Anzeige

In Sinsheim endete diese Partie im letzten Jahr 1:1, im Rückspiel überrannte die TSG Schalke in der heimischen Arena mit 5:2. Dabei war Hoffenheims Algerier Ishak Belfodil an drei Toren beteiligt. Der gebürtige Kölner Mark Uth wurde in Hoffenheim zum Nationalspieler, ehe er zum FC Schalke 04 wechselte. Die Königsblauen gewannen nur eines von elf Duellen in der PreZero-Arena bzw. in Hoffenheims Premieren-Saison 2008/2009 im Carl-Benz-Stadion in Mannheim. ,,Ein Sieg bei den Bayern ist ein extremer Erfolg", sagt Hoffenheims neuer Trainer Alfred Schreuder dem Kicker-Sportmagazin (Donnerstag), ,,wir haben schon zuvor Fortschritte gemacht, der Sieg war daher, gerade, weil wir so gespielt haben, wie wir spielen wollten, eine Bestätigung."

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Wie sehe ich das Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Holger Pfandt.

Wird 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 gibt es im Free-TV am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel 1899 Hoffenheim gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 17.45 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.