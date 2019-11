Keine Frage, die TSG 1899 Hoffenheim ist das Team der Stunde! In der Partie 1899 Hoffenheim gegen SC Paderborn am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) können die Kraichgauer ihre gute Serie ausbauen. Die Mannschaft von Trainer Alfred Schreuder (46) gewann die letzten vier Pflichtspiele allesamt.

Die Hoffenheimer verloren noch nie gegen den SC Paderborn. Die Partie am Freitagabend ist das fünfte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs in der ersten oder zweiten Bundesliga. In Paderborns bis zum Sommer einzigen Bundesliga-Saison 2014/2015 gab es einen 1:0-Heimerfolg und ein 0:0 in Ostwestfalen. Hoffenheims Lukas Rupp ist der einzige Paderborner Spieler, dem ein Bundesliga-Doppelpack gelang. Er schnürte ihn beim bislang letzten BL-Auswärtserfolg des SCP am 2. Mai 2015 in Freiburg (2:1) und das sogar als Einwechselspieler. Mit einem Sieg könnten sich die Kraichgauer vorübergehend auf Platz fünf vorarbeiten. Paderborn hätte mit einem Auswärtserfolg und dann sieben Punkten zu den direkten Tabellennachbarn FC Augsburg, 1. FC Köln, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf aufgeschlossen.