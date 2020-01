Transfer fix! Hamburger SV verstärkt sich mit Außenverteidiger Jordan Beyer aus Mönchengladbach

Der Hamburger SV hat den dringend benötigten neuen Außenverteidiger gefunden. Junioren-Nationalspieler Jordan Beyer kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Borussia Mönchengladbach in die Hansestadt. Der 19 Jahre alte Abwehrspieler ist bereits im Trainingslager des Zweitligisten in Lagos in Portugal eingetroffen. Dies bestätigte die Borussia am Dienstag.