Der erfahrene Fußball-Fan wird sich an diesem Wochenende wundern: Am 33. Spieltag finden in der Bundesliga nicht wie gewohnt alle Spiele zeitgleich statt, sondern es gibt sowohl ein Spiel am Freitagabend, eine Begegnung am Samstagabend sowie drei Spiele am Sonntag. Darunter unter anderem die Partie von Rekordmeister FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Anzeige

Die zeitgleiche Austragung aller Partien an den letzten beiden Spieltagen sollte in der Vergangenheit verhindern, dass bei wichtigen Entscheidungen im Meister- oder Abstiegskampf sowie bei Duellen um die internationalen Wettbewerbe mögliche Manipulationsversuche stattfinden könnten. In dieser Saison ist das anders. Warum? Die Begründung lieferte die Deutsche Fußball Liga schon früh. "In beiden Ligen wird der 33. Spieltag künftig als Regelspieltag mit gestaffelten Anstoßzeiten ausgetragen", teilte die DFL bereits im März 2020 mit, als sie die Medienrechte für die Saisons 2021/22 bis 2024/25 ausschrieb.

Bundesliga: Unterschiedliche Anstoßzeiten bedeuten mehr Geld

Kurzum ist es also am 33. Spieltag derselbe Ablauf, wie an den 32. Spieltagen zuvor. Ein Grund ist auch die Kohle: Mehr Spiele zu unterschiedlichen Terminen bedeutet mehr Geld durch die TV-Vermarktung. In anderen europäischen Ländern ist dieses Vorgehen schon seit längerer seit Usus.