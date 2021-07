Historie belegt: Werder Bremen und Schalke 04 erwartet knüppelharter Zweitliga-Start

Am Freitag startet die Saison in der 2. Bundesliga. Mit dabei sind dann auch die Absteiger Werder Bremen und der FC Schalke 04. In der viel beschworenen "schwierigsten zweiten Liga aller Zeiten" müssen sich die beiden Traditionsklubs von Anfang an beweisen, um sich eine Chance auf den direkten Wiederaufstieg zu erspielen. Stolpern verboten! Dass vor allem der Auftakt in die Spielzeit als Absteiger gar nicht so leicht ist, zeigen die Beispiele der vergangenen drei Jahre eindrücklich. Außer dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln hat es seitdem kein Verein direkt wieder hoch geschafft. Fortuna Düsseldorf, der SC Paderborn, der 1. FC Nürnberg, Hannover 96 und - allen voran - der Hamburger SV spielen auch in der nächsten Saison zweitklassig. Der SPORTBUZZER zeigt die ersten Spieltage der Absteiger aus den vergangenen Jahren im Überblick. Anzeige

2020/21: Fortuna Düsseldorf und der SC Paderborn Fortuna Düsseldorf: Mit einer 1:2-Niederlage beim Hamburger SV startete Absteiger Fortuna Düsseldorf 2020 in die Zweitligasaison. Das Ergebnis klingt knapper, als der Spielverlauf war: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit besorgte Simon Terodde per Elfmeter die Führung für den HSV, in der 60. legte der Mittelstürmer, der heute bei Schalke 04 unter Vertrag steht, mit einem Kopfballtor nach. Erst kurz vor Abpfiff gelang Düsseldorfs Matthias Zimmermann der Anschlusstreffer - zu spät, um das Auftaktspiel herumzureißen. Im zweiten Spiel der Saison zitterten sich die Düsseldorfer dann mit einem späten Tor (82.) zu einem 1:0-Sieg gegen den Aufsteiger aus Würzburg, der 2021 sang- und klanglos als Letzter der Tabelle wieder den Abstieg antreten musste. Dass die Fortuna ihre ersten drei Punkte über die Zeit rettete, hing kurz vor Schluss am seidenen Faden, als die Kickers noch einen Elfmeter bekamen. Fortuna-Keeper Florian Kastenmeier konnte aber parieren. Nach dem Zittersieg verloren die Düsseldorfer am dritten Spieltag dann auswärts in Kiel mit 1:2 und reihten sich mit drei Zählern nach drei Partien auf Rang 14 im Tableau ein. Am Ende reichte es trotz stabilerer Leistungen im Saisonverlauf nur für Platz fünf.

SC Paderborn: Auch die Ostwestfalen taten sich vor allem am Anfang der Saison schwer und holten aus den ersten drei Spielen lediglich einen Punkt. Der Auftakt bei Holstein Kiel ging 0:1 verloren. Nach vorne ging bei den Paderbornern wenig, nach dem Rückstand in der 60. Minute waren die Kieler dem 2:0 näher als Paderborn dem Ausgleich. Beim ersten Heimspiel empfingen die vom heutigen Köln-Coach Steffen Baumgart trainierten Paderborner den HSV. Am Ende stand hier ein 3:4. Per Dreierschlag (34.,36.,38.) gelang es dem SCP, eine völlig verschlafene Anfangsphase, in der der HSV schnell mit 2:0 führte, umzudrehen. Die drei Tore in vier Minuten waren nach einer zweiten Hälfte, die wieder nur dem HSV gehörte, aber auch das einzig Zählbare für die Paderborner. Spannend aus Schalker Sicht: Auch hier steuerte der S04-Neuzugang Simon Terodde zwei Tore für die Hamburger bei. Nach einer Nullnummer gegen den 1. FC Heidenheim stand Paderborn nach dem dritten Spieltag Anfang Oktober auf dem 15. Platz. Nur die späteren Absteiger aus Würzburg und Braunschweig - beide zu dem Zeitpunkt punktgleich mit dem SCP - sowie der Karlsruher SC sind schlechter gestartet. Am Ende liefen die Paderborner nach einer durchwachsenen Saison auf dem neunten Platz ein.

2019/20: VfB Stuttgart, 1. FC Nürnberg, Hannover 96 VfB Stuttgart und Hannover 96: Ein spektakulärer Auftakt in die Zweitligasaison: In Stuttgart trafen die beiden Absteiger vom VfB und Hannover 96 mit jeweils neuen Trainern direkt aufeinander. Das 2:1 sollte ein abenteuerlicher Start für beide werden. Mario Gomez (29.) und Daniel Didavi (36.) brachten den VfB unter Tim Walter in der ersten halben Stunde in eine komfortable Führung. Der junge Maxime Awoudja, der in der 85. Minute seines ersten Zweitliga-Spiels die Gelb-Rote Karte sah, sorgte mit einem Eigentor (39.) für den Anschluss. Die Gäste aus Hannover, die nach dem Abstieg mit Mirko Slomka einen neuen (alten) Trainer an die Seitenlinie gestellt hatten, konnten keine zählbaren Akzente setzen. Nach zwölf Spielen wurde Slomka in seiner zweiten Amtszeit am Maschsee schon wieder entlassen. So ungefähr ging es dann auch im Saisonverlauf weiter. Während der VfB Stuttgart nach 17 Siegen, sieben Remis und zehn Niederlagen relativ stabil durch die Zweite Liga marschierte und als Zweiter aufstieg, tat 96 sich schwer und tritt nun die dritte Saison im Unterhaus in Folge an. Der direkte Wiederaufstieg scheiterte nicht zuletzt auch am verschlafenen Start: Am zweiten Spieltag trennten sich die Niedersachsen mit 1:1 vom SSV Jahn Regensburg. Und das war sogar glücklich: In der 41. hielt Weltmeister Ron-Robert Zieler einen Elfmeter von Marco Grüttner. In der Nachspielzeit hätte 96-Verteidiger Felipe dann beinahe noch einen Ball ins eigene Tor geklärt. Pfiffe des hannoverschen Publikums nach Spielschluss waren die Folge.

Der 1. FC Nürnberg lieferte mit dem 1:0 bei Dynamo Dresden am ersten Spieltag der Saison 2019/20 einen Einstand nach Maß - allerdings nur auf den ersten Blick. In der ersten Halbzeit präsentierten sich die Absteiger aus Franken fahrig und überließen Dynamo das Spiel. Nicht umsonst wurde Nürnberg-Keeper Christian Mathenia von zahlreichen Medien zum Mann dieser Partie gewählt. Am zweiten Spieltag begrüßte dann der Hamburger SV den 1. FC Nürnberg und dessen Fans mit einer 0:4-Packung im ersten FCN-Heimspiel im Unterhaus. Der HSV dominierte die Partie zu jedem Zeitpunkt und traf in beiden Halbzeiten jeweils zwei Mal. Nach zwei Spieltagen zeichnete sich so auch bei den Franken ein deutlicher Trend ab: Der Weg in die oberen Ränge war schon da ein weiter. Zu diesem Zeitpunkt auf Platz zehn stehend, konnten die Nürnberger sich am Ende der Saison erst in der Relegation gegen Ingolstadt in der Liga halten.