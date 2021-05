Wer steigt wie ab? Die Szenarien für Arminia Bielefeld, Werder Bremen und den 1. FC Köln

Während die Meisterschaft (FC Bayern) , die Champions-League-Plätze (Leipzig, Dortmund, Wolfsburg) und die Europa-League-Ränge (Frankfurt, Leverkusen) bereits vergeben sind, blicken die deutschen Fußballfans vor dem 34. Bundesliga -Spieltag vor allem auf den spannenden Abstiegskampf . Lediglich der abgeschlagene Tabellenletzte Schalke 04 steht bereits als sicherer Absteiger in die 2. Liga fest. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zwischen dem 1. FC Köln (30 Punkte), Werder Bremen (31) und Arminia Bielefeld (32) zum Fernduell um den rettenden Platz 15. Wer steigt wie ab? Der SPORT BUZZER klärt auf.

Arminia Bielefeld (Tabellenplatz 15; 32 Punkte; 24:52 Tore)

Die beste Ausgangslage auf den Klassenerhalt hat Arminia Bielefeld, das allerdings einen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart braucht, um sicher in der Liga zu bleiben. Bereits bei einem Remis würde der direkte Abstieg drohen, sollten sowohl Köln als auch Bremen in den Parallelspielen ihre Hausaufgaben machen und gewinnen. Positiv ausgedrückt: Die Ostwestfalen haben es als einziger der drei Klubs selbst in der Hand. Auf nachlässige Schwaben darf die Mannschaft von Frank Kramer allerdings nicht hoffen, da der VfB noch um eine Teilnahme in der Europa Conference League kämpft.