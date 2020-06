Abstieg, Europa League, Champions League: Diese Entscheidungen in der Bundesliga fallen heute

Drei Fernduelle werden am 34. Spieltag der Bundesliga am Samtag besonders im Fokus stehen: Es geht um die Qualifikation für die Champions League, die direkte Teilnahme an der Europa League und vor allem um den Klassenerhalt. Den direkten Ligaverbleib können der SV Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf zwar nicht mehr schaffen - doch beide Traditionsvereine kämpfen noch um den Relegationsplatz. Der SPORTBUZZER zeigt, welche Entscheidungen am Saison-Finale noch offen sind.

Champions League Neben Meister FC Bayern und Borussia Dortmund sicherte sich am vergangenen Spieltag auch RB Leipzig das Ticket für die Champions League. Damit das derzeit drittplatzierte Team von Trainer Julian Nagelsmann noch von den Königsklasse-Rängen abrutscht, müssten gleich mehrere Wunder geschehen. Denn Leipzig (63 Punkte/Tordifferenz +43) dürfte vom Vierten Borussia Mönchengladbach (62/+25) und Fünften Bayer Leverkusen (60/+16) selbst mit einer haushohen Pleite beim FC Augsburg nicht mehr vom dritten Platz zu verdrängen sein. Bei Gladbach und Leverkusen hingen ist im Kampf um die Champions League noch alles möglich.

Für die Fohlen ist die Rechnung ganz einfach: Gewinnt das Team von Marco Rose am letzten Spieltag gegen Hertha BSC, ist die Königsklassen-Teilnahme perfekt. Auch ein Remis würde aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz wohl reichen. Leverkusen müsste schon einen zweistelligen Kantersieg gegen Mainz 05 einfahren, um vorbeizuziehen. Bayer muss also gegen die bereits geretteten Mainzer gewinnen und auf eine Niederlage von Gladbach gegen die Hertha hoffen. Tritt dieses Szenario ein, ist Leverkusen Vierter - und damit sicher in der Champions League dabei.

Europa League Neben dem am Ende Fünftplatzierten (Gladbach oder Leverkusen) sind der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim bereits für die Europa League qualifiziert. Aber auch hier ist noch nicht alles entschieden. Zwischen den Wölfen und der TSG geht es noch um Platz sechs, der die direkte Teilnahme am europäischen Wettbewerb bedeutet. Der Siebte hingegen muss sich über eine kräftezehrende Qualifikation seinen Platz in der Gruppenphase erspielen. Die bessere Ausgangsposition hat aktuell der VfL Wolfsburg (49 Punkte/Tordifferenz +6), aber Hoffenheim ist dran. Die TSG ist punktgleich, hat aber das deutlich schlechtere Torverhältnis (49/-4).

Runterbechen lässt sich das Ganze wie folgt: Die Mannschaft, die mehr Punkte holt, wird am Ende Sechster. Ein Spaziergang wird der 34. Spieltag allerdings für beide nicht. Wolfsburg empfängt Meister FC Bayner München, Hoffenheim reist zum Vizemeister Borussia Dortmund. Gehen beiden Spiele unentschieden aus, kann der VfL sicher für die Europa League planen. Holen sowohl die Wölfe als die TSG keine oder jeweils drei Punkte, kommt es auf die Höhe der Ergebnisse. Aber: Wolfsburg ist aufgrund der Tordifferenz in der Pole Position.

Abstieg Während Mainz 05, der FC Augsburg und der 1. FC Köln am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt perfekt machten, steht der SC Paderborn bereits schon länger als erster Absteiger fest. Hochspannung bietet nur noch das Duell um den Relegationsplatz zwischen dem Sechzehnten Fortuna Düsseldorf (30 Punkte/Tordifferenz: -28) und Vorletzten Werder Bremen (28/-32). Fest steht: Gewinnt die Fortuna ihr Auswärtsspiel bei Union Berlin, haben die Rheinländer den Relegationsplatz sicher. Was auch heißen würde: Das Ergebnis der Bremer gegen den 1. FC Köln wäre irrelevant - und der SVW nach 39 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit am Stück abgestiegen.