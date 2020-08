Bericht: Vereine bei DFL-Plänen zur Fan-Rückkehr vor allem bei Alkoholverbot uneins

Nicht der Verzicht auf Stehplätze, nicht das Verbot und Gäste-Fans und auch nicht die Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten durch personalisierte Tickets - die Streichung des Alkoholausschanks bei einer etwaigen Fan-Rückkehr in die Stadien der Bundesliga und der 2. Liga sorgte bei den 36 deutschen Profi-Klubs offenbar für die größte Uneinigkeit. Nach Angaben der Bild war das Abstimmungsergebnis auf der DFL-Mitgliederversamlung am Dienstag bei dieser zunächst bis 31. Oktober befristeten Entscheidung am engsten. Bei drei Enthaltungen sollen 19 Vereine dafür und 14 dagegen votiert haben.

"Wir haben gegen das Alkohol-Verbot votiert, weil wir keinen Sinn darin sehen, dass die Fans bis zu den Stadiontoren Vollgas geben, in dem Wissen, dass sie für die nächsten Stunden während des Spiels nicht mal ihr Stadionbier bekommen. Das schafft an den Eingängen möglicherweise mehr Probleme als es löst", erklärte Vorstandsmitglied Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt der Bild. DFL-Boss Christian Seifert hatte mit Blick auf derartige Szenarien erklärt, dass die Liga auf die Eigenverantwortung und Vernunft der Fans setzen werde. Alkoholkontrollen beim Einlass werde es demnach nicht geben.

Union Berlin mit klarem Statement Auch Union Berlin stimmte gegen das Alkoholverbot, votierte zudem aber auch gegen die im bereits vor drei Wochen im DFL-Leitfaden verankerten Punkte des Stehplatz-Verzichts bis zum 31. Oktober und des Verbots von Gäste-Fans bis zum Jahresende. "Da wir mit dem Vorgehen grundsätzlich nicht einverstanden sind und zudem die Anträge zu Gästefans, Stehplätzen und Alkoholausschank für unausgewogen im Hinblick auf unsere allgemeine gesellschaftliche Verantwortung, aber auch auf unsere spezielle Verantwortung für Fußballanhänger halten, haben wir bei diesen drei Anträgen mit Nein gestimmt", schrieb der Präsident auf der Klub-Homepage an die Fans.

"Es gehört zu unserem demokratischen Verständnis, dass wir die mehrheitliche Entscheidung der Vereine akzeptieren", erklärte Zingler weiter: "Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass alle Unioner wissen, was ihr Verein unternommen hat, um gemeinsam mit den anderen Vereinen und Kapitalgesellschaften in der DFL zu einem anderen Abstimmungsergebnis zu gelangen." Ziel der Köpenicker war es, mit vollem Stadion in den Heimspielen in die neue Saison Mitte September zu starten. Zingler hob dabei in dem Schreiben auch noch mal das Stadionerlebnis hervor, "für das Stehplätze unverzichtbar sind und zu dem auch Gästefans gehören". 18.395 der insgesamt 20.012 Plätze in dem Stadion an der Alten Försterei sind Stehplätze.

"Bild" veröffentlicht DFL-Abstimmungsergebnisse Die Bild veröffentlichte derweil auch bei den anderen Entscheidungen die Abstimmungsergebnisse vom Dienstag. Demnach haben das Ergebnis beim Verbot von Gäste-Fans 29:4 bei drei Enthaltungen betragen. Für den Verzicht auf Stehplätze sollen 25 Klubs gestimmt haben, sieben dagegen, vier hätten sich enthalten. Einstimmig sei indes die Abstimmung über die Nachverfolgbarkeit der verkauften Tickets ausgefallen.

Inwieweit die Ergebnisse tatsächlich von Relevanz sein werden, ist jedoch offen. Die Entscheidung, ob Teilbereiche der Tribünen in der im September beginnenden Saison besetzt werden dürfen, obliegt allein der Politik - und hier wird das Thema zunehmend kritisch gesehen. Nachdem bereits Bayern Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Skepsis geäußert hatte, meldete auch sein niedersächsischer Amtskollege Stephan Weil Bedenken an.