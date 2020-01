Bundesliga kooperiert mit Amazon: Künstliche Intelligenz von Internet-Riese soll Tore vorhersagen

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird ab dem Rückrunden-Start der Bundesliga -Saison 2019/20 die Dienste von Amazon nutzen, genauer: die Web-Plattform Amazon Web Services (AWS). Die Sparte des weltgrößten Online-Händlers, die Cloud-Services an Firmen verkauft, soll vor allem während eines Live-Spiels detaillierte Informationen zum Spielgeschehen liefern, wie die DFL am Montag mitteilte.

Mittels maschinellem Lernen werde die Technologie bald in der Lage sein, Echtzeit-Vorhersagen über die Tor-Erzielung zu machen, hieß es. Auch Torchancen und das taktische Verhalten der Mannschaften werde die Plattform in Echtzeit erkennen können. Als Arbeitsmaterial dienen ihr Live-Daten und historische Daten aus über 10.000 Bundesliga-Spielen.

Amazon-Dienst stellt Bundesliga-Daten bereit

Grundlage des Dienstes sei eine cloudbasierte Statistik-Plattform, die den Nutzern geräteübergreifend zusätzliche Daten und Visualisierungen zu jedem Spiel bereitstellen werde. Geplant sei außerdem ein Dienst, der - in Echtzeit und individualisiert - in der Lage sein soll, Empfehlungen anzuzeigen, etwa personalisiertes Videomaterial oder Suchergebnisse, die auf Lieblingsklubs, -spielern oder -begegnungen basieren.

Neue Saison, neue TV-Experten: Sky, DAZN & Co. haben sich in der Saison 2019/20 personell verändert. Der SPORT BUZZER zeigt die Fachleute bei den Fußball-Übertragungen dieser Saison. ©

Seifert setzt auf Amazon und Co. als Rechte-Bieter

Mit Blick auf die Bundesliga-Ausschreibung sagte DFL-Boss Christian Seifert zuletzt in der Bild am Sonntag, dass Amazon, Netflix und Co. durchaus Interesse an Medienrechten des Fußball-Oberhauses hätten. Er warnte allerdings auch und meinte: "Wir alle konkurrieren um das rare Gut Zeit.“