Bundesliga-Anstoßzeiten stehen fest: RB Leipzig startet Sonntag bei Union Berlin

Leipzig. Zum Glück handelt es sich für die RB-Fans um das Auswärtsspiel mit der kürzesten An- und Abreise: Denn RB Leipzig erwischte zum Bundesliga-Start 2019/20 die bei den Anhängern nicht so beliebte Anstoßzeit am Sonntagabend. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Mittwoch mitteilte, beschließen der 1. FC Union Berlin und RB Leipzig am 18. August den ersten Bundesliga-Spieltag der neuen Saison. Das Ostderby an der Alten Försterei in Köpenick wird um 18 Uhr angepfiffen und live bei Sky übertragen.