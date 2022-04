Spiel eins nach dem Champions-League-Aus! Der FC Bayern möchte am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) bei Arminia Bielefeld nach dem bitteren 1:1 beim FC Villarreal, das nicht zum Halbfinal-Einzug gereicht hatte, eine Trotz-Reaktion zeigen. Da die Münchener auch im DFB-Pokal nicht mehr mit von der Partie sind, haben sie in dieser Saison "nur" noch die Meisterschaft vor Augen. Und die Schale könnte man mit einem Erfolg auf der Bielefelder "Alm" so gut wie unter Dach und Fach bringen. Fünf Tage nach der Enttäuschung gegen die Spanier muss die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die Antwort geben.

Das Gastspiel am Ostersonntag in der SchücoArena kommt dabei nur auf den ersten Blick gerade recht. Zum einen braucht Bielefeld noch jeden Punkt im Abstiegskampf, zum anderen konnten die Ostwestfalen den Liga-Primus bereits in den vergangenen beiden Partien ärgern: In der Vorsaison gab es in der Allianz Arena ein 3:3, das Hinspiel gewann Bayern nur knapp mit 1:0 durch ein Tor von Leroy Sané. Heim-Coach Frank Kramer, der gegen den Bundesliga-Spitzenreiter noch auf die beiden zuletzt am Kopf verletzten Profis Fabian Klos und Cédric Brunner verzichten muss, witterte vor dem Rückrunden-Duell durchaus seine Chance: "Jede Mannschaft hat auch irgendwo Schwächen. Bayern war zuletzt in der Defensive vielleicht nicht ganz so sattelfest, wie sie es die Jahre zuvor schon mal waren."