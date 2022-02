Fünf Änderungen in der Startelf! So beginnt Hertha BSC gegen den VfL Bochum

Hertha BSC steht vor wichtigen Wochen. Den Anfang macht dabei am Freitag das Bundesliga-Spiel gegen den direkten Konkurrenten VfL Bochum (20.30 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker). Die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut hat es in der Hand, ob man sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen kann oder dauerhaft in der unteren Tabellenhälfte festsitzt. Zumindest personell hat Korkut wieder mehr Optionen. Anzeige

Nach fünf Bundesliga-Spielen mit nur einem Sieg müssen die Berliner wieder in die Spur kommen. Das Team steht auf Platz 13, nur drei Punkte vor dem Relegationsrang. Dazu kam zuletzt noch das Ausscheiden im DFB-Pokal-Derby gegen den 1. FC Union Berlin. Mit den Bochumern, die mit zwei Punkten mehr als Hertha auf Platz elf liegen, und dem Tabellenschlusslicht Greuther Fürth treffen die Berliner in den nächsten Spielen auf direkte Konkurrenten, gegen die man eigentlich punkten muss. Dafür hat Trainer Korkut seine Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Bayern gleich auf fünf Positionen verändert und wechselt vor allem in der Abwehr kräftig durch. Hier die Aufstellung im Überblick!

In Bildern: So startet Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Torwart: Alexander Schwolow (1) ©

Bochum hat in der Bundesliga zuletzt vor fast 31 Jahren bei der Hertha gewonnen: am 2. April 1991 mit 4:2. In dieser Bundesliga-Saison hat zudem nur Fürth auswärts weniger Punkte geholt als die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet. Doch dafür haben die Berliner im Jahr 2022 bisher alle ihre Heimspiele verloren - das sind mehr Niederlagen als in den 14 Heimspielen zuvor zusammen (2).



Bochum muss ohne Kapitän Anthony Losilla auskommen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Nach der letzten Einheit vor dem Hertha-Spiel wurde auch Eduard Löwen positiv getestet. Trainer Thomas Reis setzt in seiner Startelf auf Cristian Gamboa, Robert Tesche und Takuma Asano für Losilla, Löwen und Konstantinos Stafylidis.