Bundesliga-Aufstellungen fix: Richards feiert Startelf-Debüt beim FC Bayern, Hertha BSC mit Lukebakio

Eines steht bereits vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC am Sonntagabend (18 Uhr - hier im SPORTBUZZER-Liveticker) fest: Der amtierende deutsche Meister um Europas Trainer des Jahres, Hansi Flick, wird auch vor der Länderspielpause nicht an die Tabellen-Spitze der Bundesliga springen. Zu schwer wiegt tabellarisch die 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Die Kraichgauer beendeten damit die sensationelle FCB-Serie von 32 Spielen in Folge ohne Niederlage. Nun wollen die Bayern nach dem 3:2-Sieg im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund die nächste Serie starten. Doch das könnte schwierig werden, denn Flick muss bei der Aufstellung wieder improvisieren.

So fällt neben Leroy Sané, der den Bayern wegen einer Kapselverletzung im Knie noch länger fehlen wird, auch sein Backup Kingsley Coman aus. Der Franzose hatte nach dem Supercup-Spiel gegen den BVB über muskuläre Probleme geklagt und am Samstag das Training abgebrochen. Für ihn rückt Linksverteidiger Alphonso Davies wie schon im UEFA-Supercup auf die Linksaußen-Position. Die Aufbauspieler Leon Goretzka und Verteidiger David Alaba wieder fit - und stehen auch in der Startelf. Überraschend gibt Rechtsverteidiger Chris Richards sein Startelf-Debüt. Der 20 Jahre alte US-amerikanische Junioren-Nationalspieler wurde in der vergangenen Saison mit der zweiten FCB-Mannschaft Drittliga-Meister und ersetzt nun Benjamin Pavard, der auf der Bank sitzt. Hier die Bayern-Aufstellung gegen Hertha im Überblick:

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei Hertha BSC Manuel Neuer ©

Die überraschende Bayern-Niederlage bei Hoffenheim macht es für die Hertha noch komplizierter. Zwei Spiele nacheinander wird der FCB in der Liga ganz sicher nicht verlieren wollen. Trainer Labbadia rechnet daher mit einem hochmotiviert agierenden Kontrahenten. Bei der Hertha ist die Stimmungslage kompliziert. Dem Hochgefühl nach dem 4:1 in Bremen folgte der Tiefschlag mit dem 1:3 gegen Frankfurt. "Wir wissen, was uns erwartet. Aber wir haben einen klaren Plan", sagte Labbadia, der in seiner Startelf auf Jordan Torunarigha verzichten muss. Der Innenverteidiger fällt wegen eines Teilrisses des Syndesmosebandes in den nächsten Wochen aus, teilten die Berliner mit. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio, der in den letzten vier Spielen gegen die Bayern fünfmal traf, steht in der Startelf. Hier die Hertha-Aufstellung im Überblick:

Aufstellung fix: So startet Hertha BSC beim FC Bayern München. Tor: Alexander Schwolow (1) ©