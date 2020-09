Bundesliga-Auftakt: FC Bayern gegen Schalke 04 live im TV und Online-Stream sehen

Zum Bundesliga-Start der Saison 2020/21 empfängt der FC Bayern München am Freitag den FC Schalke 04 (20:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in der heimischen Allianz Arena. Für beide Klubs ist es außerdem der Pflichtspielauftakt. Sowohl die Bayern als auch die Knappen haben noch nicht im DFB-Pokal antreten müssen. Die Partie des Triple-Siegers gegen den Fünftligisten 1. FC Düren wurde wegen des UEFA-Supercup-Finals gegen den Europa-League-Champion FC Sevilla am 24. September und des DFL-Supercups gegen Borussia Mönchengladbach am 30. September auf den 15. Oktober verschoben worden.