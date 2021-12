Von der Bundesliga ins Ausland: So läuft es für David Alaba, Jadon Sancho, Matheus Cunha & Co.

David Alaba (Real Madrid)

Für David Alaba könnte es seit seinem Wechsel vom FC Bayern München zu den "Königlichen" kaum besser laufen. Real dominiert die Liga beinahe nach Belieben und steht nach nur einer Niederlage bereits acht Zähler vor Verfolger FC Sevilla - der Abstand auf den Erzrivalen FC Barcelona beträgt gar 18 Punkte. Alaba, der ausgerechnet im "El Clásico" sein erstes Tor erzielte, spielte sich ohne Anpassungsschwierigkeiten sofort in der Innenverteidigung der Mannschaft fest und verpasste in der Liga bislang nur zwei Spiele. Auch in der Champions League lieferte der Österreicher ab und erreichte mit Real locker das Achtelfinale. Alaba ist mit seinem Wechsel zum "Weißen Ballett" zufrieden: "Bei Real ist alles noch mal einen Tick größer, ohne despektierlich gegenüber Bayern zu sein", erklärte der Linksfuß dem Kicker.

Anzeige