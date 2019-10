Die Partie Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) hat in der letzten Saison die Fans in ihren Bann gezogen. In beiden Spielen fielen zwölf Tore, wobei das 6:2 von Bayer im Weserstadion eine der besten Partien der abgelaufenen Spielzeit war.

Am Samstagabend ist es ein Duell zweier Teams, die den Anschluss an die Spitze suchen und die immer noch keine Linie in dieser Saison haben. Bayer Leverkusen geht zudem mit der Enttäuschung nach der dritten Niederlage im dritten Spiel in der Champions League beim 0:1 bei Atlético Madrid ins Spiel und hat vor heimischer Kulisse etwas gutzumachen. Die Bremer konnten beim 1:1 am letzten Samstag gegen Hertha BSC nicht vollends überzeugen.

Dass es für die Hanseaten wieder nur ein Remis gibt, ist von der Statistik her wahrscheinlich. Mit Werder teilte Bayer 04 am häufigsten in der Bundesliga die Punkte – 30 Unentschieden gab es in 78 Duellen. In Leverkusen siegte Werder Bremen zehnmal. Bayer Leverkusen blieb in den letzten beiden Spielen ohne eigenes Tor. „Jetzt haben wir zweimal nicht getroffen, das kann passieren“, will Bayer-Coach Peter Bosz (55) die Ruhe bewahren, „wir sprechen mit den Spielern und versuchen, in den englischen Wochen so gut wie möglich zu trainieren.“ Die Bremer haben die letzten drei Bundesliga-Spiele jeweils remis gespielt. Viermal Punkteteilung gab es für die Norddeutschen zuletzt in der Saison 2011/2012. Peter Bosz verlor nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen im Dezember 2017 seinen Job als Trainer von Borussia Dortmund.