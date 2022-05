Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen den SC Freiburg live im TV und Online-Stream sehen

Freiburg-Trainer Christian Streich erklärte vor der Partie, dass es auch darum gehe, "dass du mit einem positiven Gefühl und positiver Energie in ein weiteres Highlight gehst", und spielt dabei auf das DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am 21. Mai an. Die letzten beiden Partien der Saison hätten für Freiburg einen enormen Stellenwert. "Wir können wahnsinnig viel gewinnen und wahnsinnig viel verlieren", sagte Streich zum Leverkusen-Spiel. Man wolle sich zumindest für die Europa League qualifizieren. Dies wäre mit Erreichen des fünften oder sechsten Tabellenplatzes, oder mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale, möglich.