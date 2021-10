Bayer Leverkusen gegen VfL Wolfsburg live im TV und Online-Stream sehen

Bayer Leverkusen war auf einer echten Siegerwelle. War. Denn die letzten vier Spiele konnte die "Werkself" wettbewerbsübergreifend nicht gewinnen . Dieses Szenario erinnert stark an die vergangeneSaison : Da grüßte man an Spieltag zwölf vor dem Duell mit dem FC Bayern von der Spitze. Nach der Niederlage gegen die Münchener zeigte die Formkurve dann aber nach unten. Auch in der laufenden Spielzeit verloren die Leverkusener nach einem starken Saisonstart gegen die Bayern. Nun schied man überraschenderweise sogar gegen Zweitligist Karlsruhe im DFB-Pokal aus . Zudem fehlen den Leverkusenern mit Bellarabi und Schick auch noch zwei Offensiv-Leistungsträger. Bleibt aus Bayer-Sicht zu hoffen, dass das Team um Shooting-Star Florian Wirtz in der Bundesliga gegen Wolfsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) eine Trendwende herbeiführt. Denn mit Platz vier steht die "Werkself" aktuell noch gut da.

Der VfL Wolfsburg befindet sich im Umbruch - zumindest auf der Trainerposition. Nachdem Mark van Bommel im Anschluss an die 0:2-Heimniederlage gegen Freiburg überraschend gefeuert wurde und Michael Frontzeck als Interimslösung nur drei Tage lang das Training leiten durfte, haben die "Wölfe" in Ex-Bremen-Trainer Florian Kohfeldt einen neuen Hauptübungsleiter gefunden. Auf seiner ersten Pressekonferenz mit dem VfL plädierte der 39-Jährige für eine mutige Spielweise gegen Leverkusen. Man solle in der Offensive dynamisch und zielstrebig agieren, auch wenn man um die dadurch entstehende Gefahr in der Defensive wisse. Darüber hinaus habe Kohfeldt schnell einen guten Draht zum Verein und zu den Spielern gefunden. Nach nun acht sieglosen Pflichtspielen in Folge muss beim VfL eine Trendwende her. Auf Platz neun abgerutscht soll gegen die kriselnden Leverkusener zum Anfang der Kohfeldt-Ära ein Sieg gelingen.