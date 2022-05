Die Schwaben konnten aus den letzten fünf Partien lediglich drei Punkte mitnehmen, zuletzt gab es ein 1:1 gegen den VfL Wolfsburg. Gegen die Bayern brauchen sie dringend einen Sieg, um den Abstand auf Hertha BSC auf nur noch einen Punkt zu verkürzen. In die Karten spielen könnte den Stuttgartern dabei, dass Flügelspieler Leroy Sané im Aufgebot von Julian Nagelsmann fehlen wird. Dennoch will der Bayern-Coach auch in den verbleibenden Partien auf Sieg spielen: "Gerade in der Hinrunde haben wir begeisternden Fußball gespielt. In den letzten beiden Spielen wollen wir das nochmal unterstreichen", sagte Nagelsmann vor der Partie.