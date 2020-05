Bundesliga bei Saison-Neustart im Free-TV? "Sky" reagiert auf Forderungen aus der Politik

Bericht: Länderchefs wollen Bundesliga im Free-TV

Sky hält in der aktuellen Rechteperiode, die am Ende der Saison 2020/2021 ausläuft, die Live-Rechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga (Anstoß 15.30 Uhr und 18.30 Uhr) sowie an den Sonntagsspielen, die um 15.30 Uhr und um 18 Uhr angepfiffen werden. Das Online-Streamingportal DAZN hat zudem von Eurosport ein Paket gekauft, das die Übertragung des Freitagsspiels (20.30 Uhr) sowie von je fünf Begegnungen pro Saison am Sonntag (13.30 Uhr) oder am Montag (20.30 Uhr) vorsieht. In der ARD-Sportschau sind am frühen Samstagabend stets die ersten Free-TV-Bilder von den Bundesliga-Spielen zu sehen.