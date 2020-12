"Benchmark" in der Fußball-Welt: Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge adelt Bundesliga

Nicht schon wieder! Das dachte wohl so mancher Fußballfan, als Robert Lewandowski den FC Bayern München zum 2:1 gegen Bayer 04 Leverkusen schoss und damit den Spitzenreiter der Bundesliga stürzte. Der Rekordmeister ist "Weihnachtsmeister" und trotz eines dicht gedrängten Terminplans schon wieder auf Kurs Meisterschaft. Es wäre die neunte in Folge. FCB-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will daraus jedoch nicht ableiten, dass die Bundesliga insgesamt ein Qualitätsprogramm hat - im Gegenteil. Anzeige

Für Rummenigge ist die Bundesliga die derzeit beste Liga überhaupt. "Die Benchmark im Moment ist die Bundesliga", sagte der 65-Jährige im "Doppelpass" von Sport1. "Die Spiele in Deutschland sind im Moment die besten in der Fußballwelt. Wir müssen uns vor niemandem verstecken. Die Bundesliga hat sich sehr entwickelt in den letzten Jahren."

Wie zuletzt 2014 /2015 stehen alle vier deutschen Starter, der FC Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig, im Achtelfinale der Champions League. Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim sind in der K.o.-Runde der Europa League dabei. Die Tabelle in der Bundesliga verspricht zudem Spannung für die weitere Saison, die Anfang Januar fortgesetzt wird.