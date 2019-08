Wegen Fitness-Test: Bundesliga vorerst ohne Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus

Die einzige weibliche Schiedsrichterin der Bundesliga wird den Start in die neue Saison verpassen: Bibiana Steinhaus hat eine Nachprüfung in der Sportschule Kaiseraus abgesagt, bei der ihre Fitness für den Einsatz in der Bundesliga getestet werden sollte. Einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag. Die 40 Jahre alte Polizeibeamtin hatte bereits den Lauftest vor drei Wochen wegen muskulärerer Probleme verpasst . Bis sie den Test ablegt, ist sie nun vorerst gesperrt.

Der nächste Termin, um die nötige Fitness für den Einsatz in der Bundesliga nachzuweisen findet erst am 29. August statt - zwei Wochen nach dem Auftakt in die neue Saison. Zumindest die ersten Spiele wird die Weltschiedsrichterin des Jahres 2018 also verpassen. Steinhaus zog sich die Muskelverletzung, an der sie noch laboriert, während der Frauen-WM in Frankreich im Juni zu.