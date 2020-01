Selbst der ansonsten eher nüchterne Lucien Favre geriet regelrecht ins Schwärmen. Nicht nur das imposante Drei-Tore-Debüt von Erling Haaland am vergangenen Spieltag in Augsburg (5:3), sondern auch die Trainingsleistungen des Neuzugangs vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln hinterließen beim Dortmunder Trainer mächtig Eindruck. "Er gibt immer Vollgas, will immer gewinnen und ärgert sich über jede vergebene Chance. Solche Spieler zu trainieren macht viel, viel Freude", lobte der Fußball-Lehrer voller Hoffnung auf die nächste Gala des Norwegers im Duell mit den zuletzt viermal siegreichen Kölnern.

Der vielbeachtete Auftritt in Augsburg hat den Hype um den in der Winterpause für 20 Millionen Euro verpflichteten einstigen Salzburger noch verstärkt. Dass Haaland mit diesem Rummel erstaunlich locker umgeht, nimmt Favre die Sorge vor einer Überforderung seines neuen Sturm-Juwels. "Erling ist total klar im Kopf, bringt viel Freude und ist immer gut gelaunt. Er macht das super", befand der Schweizer. Gleichwohl regte BVB-Präsident Reinhard Rauball vor Medienvertretern einen maßvollen Umgang mit Haaland an: "Er ist 19 Jahre alt. Tut mir den Gefallen und gebt ihm eine Chance, dass er sich entwickeln kann."

Selbst diese mahnenden Worte dürften jedoch nicht verhindern, dass Haaland auch am Freitag im Duell mit den aufstrebenden Kölnern im Mittelpunkt steht. Allerdings ließ Favre offen, ob er den bulligen Stürmer wie noch in Augsburg erst in der 2. Halbzeit einwechselt oder ihn diesmal in die Startelf beordert. Zur Erleichterung der eigens aus Norwegen angereisten TV-Journalisten, die seit Tagen aus Dortmund berichten, sprach er immerhin eine Einsatzgarantie für Haaland aus: "Machen sie sich keine Sorgen, er wird da sein."

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Freitagsspiel zwischen dem Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln ab 20.15 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Marco Hagemann, Experte Sebastian Kneißl und Moderator Alex Schlüter.

Wird das Spiel Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 22.30 Uhr eine 20-minütige Zusammenfassung der Partie Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau im Zusammenschnitt zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.