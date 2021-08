Eine Gala von Erling Haaland zum Auftakt - der Norweger lieferte gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals von Borussia Dortmund wieder ab. Mit drei Treffern gegen Wehen Wiesbaden hievte er den BVB in die zweite Runde. Ein gutes Zeichen für alle Dortmund-Anhänger. Der Stürmer-Star scheint bereit für den Ligastart, wo mit Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) direkt ein hochkarätiger Gegner wartet. Auf eine Tatsache können sich die Akteure auf dem Platz aber verlassen: Emotionen und Stimmung von den Rängen. Insgesamt 25.000 Zuschauer dürfen am ersten Spieltag der neuen Saison live im Stadion dabei sein.

Gegner Frankfurt hat sich den Pflichtspielstart mit seinem neuen Trainer Oliver Glasner sicherlich anders vorgestellt. In der ersten Runde im DFB-Pokal ging es gegen den Drittligisten und Nachbarn Waldhof Mannheim. Die Eintracht nutzte ihre Chancen nicht und schied am Ende nach einem 0:2 verdient aus. "Wir werden sehr, sehr hart mit uns ins Gericht gehen und das Spiel analysieren", sagte Glasner nach der Partie bei Sky. Für einen besseren Start in der Liga soll jetzt ein Neuzugang sorgen. Jens Petter Hauge wurde vorerst per Leihe mit anschließender Kaufoption verpflichtet. Der offensiv flexibel einsetzbare 21-Jährige ist ein guter Freund von Erling Haaland, auf den er schon in seinem ersten Spiel mit dem Eintracht-Logo auf der Brust treffen könnte.