Hertha-Trainer Felix Magath warnt vor der Mannschaft des BVB: "Wir spielen gegen den Vize-Meister, gespickt mit Weltklasse-Akteuren." Man habe sich aber "intensiv auf Borussia Dortmund vorbereitet". Es gebe also allen Grund für Optimismus im Abstiegskampf: "Nicht immer gewinnt der Favorit. Es gibt allen Grund zur Hoffnung." Auch Dortmund-Trainer Marco Rose will die letzte Partie der Saison gegen die Hertha nicht auf die leichte Schulter nehmen. "In erster Linie haben wir ein Punktspiel – und kein unwichtiges", sagt er auf der Pressekonferenz vor der Partie. Auch an im Sommer scheidende Spieler wolle Rose keine Geschenke im Sinne von Einsatzzeiten verteilen.