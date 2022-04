Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Spiel am 32. Bundesliga-Spieltag zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Nach der Entscheidung im Meister-Rennen und der sicheren Qualifikation für die Champions League geht es in dem Duell gegen den Revier-Nachbarn für den BVB vor allem ums Prestige.