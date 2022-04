Das Topspiel der Bundesliga steigt erst am 23. April, wenn der BVB beim FC Bayern antritt. Um sich dort gut präsentieren zu können, wollen die Dortmunder bereits an diesem Ostersamstag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) Selbstvertrauen tanken. Dieses hatte in den vergangenen Wochen ein wenig gelitten - etwa durch das Europa-League-Aus gegen die Glasgow Rangers, das 1:4 Anfang April gegen RB Leipzig und die lange Verletztenliste, aufgrund derer Marco Roses Kreativität Woche für Woche gefragt ist. In Anbetracht dieser Sorgen steht das Team vom Rheinlanddamm bei noch fünf ausstehenden Saisonspielen im Prinzip gut da. Dortmund geht mit acht Punkten Vorsprung auf die drittplatzierten Leverkusener in den 30. Spieltag, auf Spitzenreiter Bayern fehlen jedoch satte neun Zähler.

Anzeige