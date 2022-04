Der 1. FC Köln reist am 30. Spieltag mit großem Selbstvertrauen zum Rhein-Nachbarn. Im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) haben die Domstädter die große Chance, den dritten Derby-Sieg gegen die "Fohlen" in Folge einzufahren. Zudem dürfte das 3:2 vom vergangenen Wochenende gegen den FSV Mainz 05 einen Beitrag dazu geleistet haben, dass die Brust der Mannschaft von Steffen Baumgart noch breiter ist. Mit einem weiteren Erfolg im Borussia-Park würde man die Hoffnung der Fans auf eine Teilnahme am internationalen Geschäft in der kommenden Saison weiter erhöhen. Der FC geht mit einem Rückstand von nur einem Punkt auf den Conference-League-Platz sechs in den Spieltag. Gladbach liegt sechs Punkte hinter dem Rhein-Rivalen.

