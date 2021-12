Borussia Mönchengladbach fehlt nicht viel zu einem Top-6-Team der Bundesliga . Einzelne Spiele lassen immer wieder das Potenzial der Mannschaft aufblitzen, während an anderen Tagen gar nichts klappen will. Zuletzt folgte auf einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen Fürth eine 1:4-Derbyklatsche gegen den 1. FC Köln . Um oben anklopfen zu können fehlt beim Team von Trainer Adi Hütter nicht viel - aber es wird vor allem eines vermisst: Konstanz . Am Sonntag gegen Freiburg (17.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) kann man sich für die Derbyniederlage rehabilitieren und zur oberen Tabellenregion aufschließen.

Der SC Freiburg befindet sich in einer Findungsphase. Nach drei Niederlagen am Stück hat man trotzdem noch Tabellenplatz vier inne. Das Momentum des Saisonstarts scheint nach der Topspiel-Pleite in der Münchner Allianz Arena verflogen. Nun wird das Team von Christian Streich auf die Probe gestellt: Vor der Winterpause muss der SCF noch gegen vier potenzielle Europapokal-Kandidaten antreten. Erst danach wird sich zeigen, wie gut das Team wirklich ist. Gegen Gladbach soll in puncto "Momentum-Shift" ein Anfang gemacht werden.