Umbruch? Zwölf Verträge bei Borussia Mönchengladbach laufen aus - Eberl verteilt keine Geschenke

Auf Max Eberl, den Manager von Borussia Mönchengladbach , kommen harte Entscheidungen zu. In den kommenden 16 Monaten laufen beim Bundesliga -Dritten zwölf Verträge aus. Unter den Spielern, die das betrifft sind einige verdiente Profis sowie auch ehemalige und aktuelle Leistungsträger der Fohlen. Laut einem Artikel in der Sport Bild ist bei vielen noch nicht entschieden, ob sie der Mannschaft von Trainer Marco Rose erhalten bleiben oder den Verein verlassen können. Fest steht nur: Geschenke wird es nicht geben - auch nicht für verdiente und altgediente Spieler.

Altgediente Gladbach-Spieler müssen sich empfehlen

Auch deshalb will Eberl von einem Umbruch nichts wissen: "Für mich ist es ein Umbruch, wenn drei oder vier Korsettstangen rausbrechen. Die Situation haben wir nicht." Schwieriger wird es da schon bei verdienten Spielern wie Tony Jantschke (29 Jahre alt, Vertrag bis 2021), Oscar Wendt (34,2020), Ibrahima Traoré (31,2021), Fabian Johnson (32,2020) und Raffael (34,2020).

Ausgenommen Ex-Kapitän Wendt gelten all diese Spieler als sehr verletzungsanfällig und haben ihren Zenit wohl überschritten. In Summe kommen die fünf zwar auf beachtliche 41 Dienstjahre in Gladbach, insbesondere Traoré, Johnson und Raffael sind aber längst keine Stammkräfte mehr und auch Jantschke und Wendt fallen immer wieder verletzt oder nicht hundertprozentig fit aus.