Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Dortmund und Greuther Fürth am 16. Spieltag. Nach dem Remis in Bochum muss der BVB beim anderen Aufsteiger gewinnen, um den Bayern auf den Fersen zu bleiben. Fürth konnte jüngst den ersten Bundesliga-Dreier der Saison einfahren.