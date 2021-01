Topspiel-Aufstellungen fix: BVB-Trainer Terzic in Leverkusen mit Delaney und Akanji – Bayer mit Wirtz

BVB-Trainer Terzic muss vor allem im Mittelfeld schmerzhafte Ausfälle hinnehmen. Neben dem länger verletzten Axel Witsel fehlt auch Nationalspieler Emre Can, der sich gegen Mainz die fünfte Gelbe Karte abholte. Für ihn rückt Thomas Delaney neben Jude Bellingham in die Startelf. Der gegen Mainz zu Beginn noch geschonte Manuel Akanji rückt indes zurück in die Anfangsformation, Dan-Axel Zagadou muss dafür vorerst auf der Bank Platz nehmen. Die Aufstellung im Überblick: