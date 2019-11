Heimspiel-Dreierpack, Teil zwei! Die Partie BVB gegen VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist für die Borussia die nächste, richtungweisende Partie, ehe es unter der Woche in der Champions League gegen Inter Mailand geht. Im Pokal hat der BVB zum Auftakt der Heimspiel-Woche ein 2:1 gegen Gladbach geschafft.

Unterschiedlicher könnten die beiden Mannschaften nach dem Pokalspieltag nicht in die Bundesliga zurückkehren. Der VfL Wolfsburg kassierte gegen RB Leipzig (1:6) die höchste Heim-Niederlage seiner Pokal-Historie. Auswärts verlor man das Halbfinale beim FC Bayern 2013 mit dem gleichen Ergebnis. Dortmund bezwang Gladbach im Borussen-Duell auch im Pokal (2:1) und darf durchatmen. Mehr aber auch nicht, dazu ist die Situation bei Borussia Dortmund nach wie vor angespannt, auch personell. Marco Reus' Einsatz (muskuläre Probleme) ist gefährdet, Mats Hummels hat seine Darmgrippe noch nicht auskuriert. Möglicherweise könnte Paco Alcácer nach seiner Verletzungspause ins Team zurückkommen. Der Spanier war beim letzten Liga-Duell im März 2019 der überragende Mann. Eine Woche vor dem Spitzenspiel in München (0:5) hievte er die Borussia mit zwei Toren gegen die Wölfe in der Nachspielzeit wieder an die Tabellenspitze. Diese winkt dem BVB am Samstag nur im günstigsten Fall. Auch Wolfsburg könnte bei idealem Verlauf auf Platz eins springen.

Rangliste: Die Bundesliga-Schweizer des VfL Wolfsburg Schweizer beim VfL Wolfsburg ©

Anzeige

Voraussetzung dafür ist aber, dass die Mannschaft von Oliver Glasner (45) die Rekord-Heimpleite im DFB-Pokal gegen die Leipziger verarbeiten kann. In Dortmund ist die Statistik der Wolfsburger nicht zum besten bestellt. In den letzten acht Liga-Duellen gab es sieben Siege für den BVB und ein Remis. Das 0:0 im Januar 2018 war gleichzeitig das letzte Heimspiel für die Schwarzgelben ohne eigenes Tor. Seitdem trafen sie in 29 Spielen im Signal Iduna Park immer mindestens ein Mal. Den letzten Wolfsburger Sieg gab es Wettbewerb übergreifend im Pokalfinale 2015 in Berlin (3:1). Auf beiden Seiten ist kein Spieler von einer direkten Gelbsperre bedroht.

Der BVB in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Dank zwei Toren von Julian Brandt steht der BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals. Für den SPORTBUZZER hat Felix Meininghaus die Leistung der Dortmunder bewertet. ©

„Die Wolfsburger haben in dieser Bundesliga-Saison noch nicht verloren", warnt BVB-Coach Lucien Favre (61) vor dem Gegner aus Niedersachsen, ,,so eine Niederlage wie gegen Leipzig kann passieren. Wout Weghorst ist ist wichtig für sie, er ist sehr gefährlich." Der Mittelstürmer aus den Niederlanden traf in der Bundesliga bereits fünf Mal für den VfL. Mit Dortmund und Wolfsburg treffen die beiden Teams, die liga-weit die meisten Sprints heruntergespult haben, aufeinander.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

Wie sehe ich das Spiel BVB gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 und HD. Reporter ist Kai Dittmann, in der Konferenz ist Hansi Küpper zu hören.

Wird BVB gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels BVB gegen VfL Wolfsburg gibt es im Free-TV am Samstag in der ARD-Sportschau ab 18.30 Uhr und ab 23 Uhr im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Live-Stream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel BVB gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Live-Ticker zum Spiel BVB gegen Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.