Die Partie BVB gegen SC Paderborn am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) gibt Borussia Dortmund die Chance, verlorenes Terrain gut zu machen und wenigstens vorübergehend auf Platz zwei zu springen.

Die Voraussetzung dafür ist natürlich ein Sieg im westfälischen Duell. Die Dortmunder verloren keines ihrer vier Pflichtspiele gegen den SC Paderborn. Zuletzt gab es im DFB-Pokal 2015/2016 einen 7:1-Sieg gegen den SCP und Trainer Stefan Effenberg. In allen Pflichtspielen gegen Paderborn traf die Borussia mindestens zwei Mal. In Dortmund endete das bislang einzige Bundesliga-Duell zwischen diesen beiden Mannschaften in der Saison 2014/2015 mit 3:0 für den BVB.

Die Borussia gewann saisonübergreifend fünf der vergangenen sechs Heimspiele (ein Remis), verlor nur eines der letzten 22 Liga-Heimspiele und hat in jedem der jüngsten 30 Liga-Heimspiele zumindest ein Tor erzielt. Der Vereinsrekord läuft also weiter. Paderborn verlor die vergangenen drei Gastspiele und ist in dieser Saison auswärts noch sieglos. Thomas Delaney (28) wird beim BVB nach einem Bänderriss im Sprunggelenk, den sich der Däne im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel am Montag in Dublin gegen Irland (1:1) zugezogen hat, fehlen und bis zum Hinrunden-Ende ausfallen.

Den Einsatz von BVB-Kapitän Marco Reus (30) ließ Coach Lucien Favre (62) in der Pressekonferenz am Mittwoch offen. ,,Er hat alle Trainingseinheiten mitgemacht, die ganze Woche über und es ist okay." Zum 0:4-Debakel beim FC Bayern vor der Länderspielpause sagte Favre: ,,Natürlich ist das Spiel schwer zu verdauen, aber wir schauen nach vorne und ich will nicht mehr darüber sprechen."

