Nach Doppelpack gegen den BVB: So tickt Paderborn-Torjäger Streli Mamba

Borussia Dortmund war am Freitag der klare Favorit im Duell gegen den Tabellenletzten SC Paderborn – und erreichte doch nur ein 3:3. Den Strich durch die Sieg-Hoffnungen des BVB machte Paderborn-Stürmer Streli Mamba. Mit seinen zwei Toren brachte er den Aufsteiger sensationell mit 2:0 in Führung. Beide Male entwischte der pfeilschnelle Angreifer den BVB-Verteidigern und blieb auch vor Torwart Roman Bürki eiskalt. Diese Treffer waren Mambas Saisontore Nummer drei und vier im achten Liga-Einsatz. Keiner seiner Mitspieler traf in der laufenden Saison häufiger.

Mambas Doppelpack bildet den vorläufigen Höhepunkt einer Karriere, die er in Amateurvereinen startete. In den Jugenden des VfB Stuttgart, des 1. FC Kaiserslautern und des Karlsruher SC konnte sich der im schwäbischen Göppingen geborene Torjäger nicht durchsetzen. Von seinem Heimatverein Göppinger SV aus startete er 2013 seine Oberliga-Laufbahn, bis ihn 2016 Regionalligist Energie Cottbus verpflichtete. Trainer Claus-Dieter Wollitz suchte damals einen schnellen Stürmer für die Außenbahn und fand Mamba.

In Cottbus geht Mambas Stern auf

Mit 22 Jahren hatte Mamba, dessen Wurzeln im Kongo liegen, zunächst Anlaufschwierigkeiten in der Lausitz, bis er seine ersten Treffer erzielte und einfach nicht mehr aufhörte. „Es ist wie mit einer Ketchupflasche: Wenn es einmal hängt und man dann aber richtig draufdrückt, dann läuft es halt“, sagte er im September dem Tagesspiegel. Mamba schoss Cottbus 2018 in die 3. Liga, konnte aber den sofortigen Abstieg 2019 nicht verhindern. Schon vor Saisonende stand aber fest: Der Stürmer wechselt nach 61 Torbeteiligungen in 110 Spielen für Cottbus zum SC Paderborn in die 2. Liga – dachte er damals zumindest noch. Den Westfalen gelang nämlich sensationell der Aufstieg in die Bundesliga und Mamba ging mit.

Als der SC Paderborn die Verpflichtung Mambas bekannt gab, lobte der damalige Geschäftsführer Sport Markus Krösche: "Er bringt mit seiner Schnelligkeit und seiner hohen Qualität in den Eins-gegen-eins-Duellen viele Fähigkeiten mit, die perfekt zu unserer Spielidee passen."

Mambas Idole Henry, Aubameyang und Lewandowski

Diese Qualitäten haben auch Mambas große Idole Thierry Henry und Pierre-Emerick Aubameyang. Sein erstes Trikot war ein Henry-Trikot des FC Arsenal - der Franzose war sein großes Vorbild. Aubameyang löste ihn dann irgendwann ab. "In Sachen Torgefährlichkeit hat er mir natürlich einiges voraus", scherzte Mamba im Interview mit dem Onlineportal Spox. Außerdem bewundert er Robert Lewandowski vom FC Bayern für dessen komplettes Spiel und seine Torgefahr.

Für seine Treffer im Oberhaus hat sich Mamba einen besonderen Jubel ausgedacht. Ganz im Zeichen seines Namens imitiert er nach seinen Toren mit den Armen die Schlange Schwarze Mamba. "Eines Tages stand ich vor dem Spiegel und habe den Schlangenjubel zum ersten Mal ausprobiert. Es sah ein bisschen merkwürdig aus, aber ich dachte mir: 'Hey, das hat noch keiner gemacht, es passt zu mir, ich schaue mal, wie es ankommt'", beschrieb Mamba im Interview die Entstehung. Gegen den BVB am Freitagabend konnte er die Schwarze Mamba vor 80.000 Menschen gleich zweimal jubeln lassen.

Deadline: Mit 25 im bezahlten Fußball

Für Mamba geht in der Bundesliga aber nicht nur ein Traum in Erfüllung. "Ich habe mir selbst eine Deadline gesetzt, dass ich es bis 25 in den bezahlten Fußball schaffen muss, sonst muss ich mich doch mal nach einer Alternative umschauen", erklärte er vor der Partie gegen den BVB Spox. Im Sommer feierte Mamba seinen 25. Geburtstag und startete in der Bundesliga sofort durch. Seine ersten beiden Tore erzielte er an den ersten zwei Spieltagen.

Mamba hat es in vier Saisons vom Oberliga-Kicker zum Bundesliga-Stürmer geschafft und bleibt genau deshalb auf dem Boden. "Die Stadien, die Lichter, das ganze Drumherum – es ist schon was anderes als in der 3. Liga. Ich genieße seitdem jeden Moment. Ich weiß ganz genau, wo ich herkomme", sagte er im Interview.