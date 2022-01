Bundesliga, Champions League und Co. werden deutlich teurer: DAZN erhöht Abo-Preis für Neukunden

Das größere Rechtepaket spiegelt sich ab dem 1. Februar in einem deutlich höheren neuen Preis wieder. Das gab DAZN am Dienstag bekannt. Wer dann ein Abo abschließt, zahlt künftig 29,99 Euro pro Monat. Bislang lag der Preis dafür bei 14,99 Euro – es wird also doppelt so teuer. Wer bisher jährlich bezahlt hat, kam beim Gesamtpreis mit insgesamt 149,99 Euro, also 12,50 Euro im Monat, günstiger weg. Für diejenigen, die sich ab Februar direkt für ein Jahr binden wollen, steigt der Preis per Einmalzahlung auf 274,99 Euro, was einem Monatspreis von rund 23 Euro entspricht. Es gibt nun aber auch die Option, sich für ein Jahr zu binden (und damit auf die Flexibilität einer monatlichen Kündbarkeit zu verzichten), dafür mit einer monatlichen Gebühr 24,99 Euro aber auch eine Vergünstigung gegenüber des regulären Monatspreises zu erhalten.