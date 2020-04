Bundesliga-Chef Seifert über Demut im Fußball, Gehaltsobergrenze und Kritik an der Liga

Die Coronakrise nagt auch am Fußball. Aus diesem Grund soll sich in Zukunft etwas ändern - zumindest wenn es nach Christian Seifert geht. "In jeder Präsidiumssitzung war zuletzt das Thema: Was lernen wir aus dieser Krise, worüber müssen wir nachdenken? Die Liste wird mit jeder Sitzung länger“, sagte der DFL-Chef in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Wir wollen nicht einfach nur irgendwie durch die Krise kommen und dann weitermachen wie bisher.“