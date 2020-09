Bundesliga-Comeback fix: Union Berlin leiht Loris Karius vom FC Liverpool aus

Jetzt ist es offiziell: Loris Karius spielt ab sofort für Union Berlin. Die Köpenicker verkündeten am Montag unter anderem mit einem Video auf Twitter, dass der Ersatzkeeper des FC Liverpool auf Leihbasis für eine Saison zum Bundesligisten wechselt. Für den 27-Jährigen ist es ein Bundesliga-Comeback. Karius spielte bereits von 2011 bis 2016 beim 1. FSV Mainz 05, für den er 96 Pflichtspiele absolvierte. "Seine Stärken sind bekannt, deshalb freuen wir uns auf dieser wichtigen Position nun aus unserer Sicht bestens aufgestellt zu sein. Für Loris biete es die Chance sich wieder in einem stabilen Umfeld auf die Bundesliga und den Klassenerhalt mit Union zu fokussieren“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, das Leihgeschäft.

Bei den Unionern erhält Karius die Rückennummer 20. "Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Berlin und bin glücklich, wieder in der Bundesliga spielen zu können. Union ist ein spezieller Verein, der sich nicht erst mit dem Aufstieg in die Bundesliga viel Respekt erarbeitet hat", erklärte der Keeper in der Pressemitteilung. Er soll die neue Nummer eins der Berliner werden - und damit Andreas Luthe, der im Sommer vom FC Augsburg verpflichtet wurde, als Stammtorwart ersetzen. Luthe überzeugte in den ersten beiden Spielen und war auch beim Remis gegen Borussia Mönchengladbach einer der besseren Berliner.

In Bildern: Das sind die Zu- und Abgänge von Union Berlin zur Saison 2020/21. Alle Zu- und Abgänge von Union Berlin für die Saison 2020/21: ©

Karius war beim FC Liverpool zuletzt nur die Nummer drei

Ausgebildet wurde der gebürtige Biberacher in der Jugend des VfB Stuttgart und Manchester City, ehe er 2011 zu Mainz wechselte. Bei den Rheinhessen etablierte Karius sich als Stammtorwart - 2016 wurde er vom FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp verpflichtet. "Gefühlt die Hälfte der Premier League" sei hinter ihm her gewesen, sagte der Keeper im Juni in einem Interview mit transfermarkt.de. Zunächst war der Neuzugang aus Mainz nur die Nummer zwei hinter Simon Mignolet, später verdrängte der ehemalige Junioren-Nationalspieler, den Belgier aber aus dem Kasten.