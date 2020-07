Umfrage: So beurteilen die Bundesliga-Profis die Gehaltsobergrenze - Klopp "bester Trainer der Welt" 

Die Diskussion um den Kommerz im Profifußball wurde durch den Re-Start der Bundesliga inmitten der Corona-Krise befeuert. Dabei wurde auch die Einführung einer Gehaltsobergrenze in der Bundesliga diskutiert . Laut einer anonymen Umfrage des Kicker, an der 270 aktive Bundesliga-Spieler teilnahmen, halten nur 16,4 Prozent der Befragten eine Einführung für sinnvoll, um einen positiven Wandel im Fußball herbeizuführen.

Meistertrainer Flick lässt Gladbachs Rose hinter sich

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

Bei den größten Verlierern unter den Coaches "ergatterte" sich Jürgen Klinsmann den Platz an der Sonne. 32,6 Prozent der Profis stimmten für den ehemaligen Bundestrainer, nachdem dieser im Zoff mit den Hertha-Klubbossen nach nur zehn Spielen an der Seitenlinie den Klub verließ . Vor allem die Art und Weise des Rücktritts - er verkündete sein Aus via Facebook - hatte seinen Ruf nachhaltig geschädigt . Als derzeit bester Trainer der Welt wurde mit starken 74,8 Prozent Liverpool-Coach Jürgen Klopp gewählt, der mit den "Reds" die erste Meisterschaft nach 30 Jahren feiern durfte. Mit dem LFC konnte er sogar fast die 100-Punkte-Marke in der Premier League knacken .

Erfolge für Torwart Neuer und "Aufsteiger" Davies

Götze der "Absteiger der Saison"

Auch bei der Abstimmung zum Absteiger der Saison fiel die Wahl eindeutig aus. Die Profis stimmten mit 30 Prozent für den in Dortmund in Ungnade gefallenen Mario Götze. Der aktuell vereinslose Weltmeister von 2014 kam in der vergangenen Saison nur sporadisch beim BVB zum Zuge. Er wird mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht - unter anderem soll der FC Sevilla und auch die AS Monaco Interesse zeigen.