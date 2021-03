Zuschauer, Tabelle, Torjäger, Laufwunder: Die Bundesliga-Bilanz ein Jahr nach dem ersten Lockdown

Ein Jahr Lockdown in Deutschland – ein Jahr Fußball unter Corona-Bedingungen: Am 11. März 2020 wird erstmals ein Geisterspiel in der Fußball-Bundesliga ausgetragen. Beim zuvor wetterbedingt verschobenen Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln sind Zuschauer bereits nicht mehr zugelassen. Zwei Tage später wird der 26. Spieltag der Saison 2019/2020 abgesagt. Noch ein paar Tage später geht ganz Deutschland in den Lockdown. Bis zum Restart der Bundesliga vergehen neun Wochen. Anzeige

Die Bundesliga hat sich seit dem ersten Geisterspiel bis heute dabei als erstaunlich krisenfest erwiesen. Das Motto: Es muss gespielt werden. Doch wie waren die Bedingungen, unter denen gespielt werden musste? Und welche Profis haben sich dabei besonders hervorgetan? Hier sind die saisonübergreifenden Zahlen zu insgesamt 308 Spielen Corona-Bundesliga (83 in der vergangenen, 225 in der aktuellen Saison), die der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit Hilfe des Bundesliga-Datendienstleisters Sportec Solutions zusammengetragen hat.

Zuschauer Mancher mag es schon fast wieder vergessen haben, doch im vergangenen Spätsommer/Herbst gibt es eine Zeit, als zumindest ein paar Fans unter strengen Hygienebedingungen in die Stadien dürfen. Insgesamt 33-mal sind Zuschauer zugelassen, mal nur 100, mal bis zu 11.500. Dieser Topwert wird beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am 3. Oktober erreicht. 22 Tage später ist die Episode bereits wieder vorbei. Den 2:1-Heimsieg des VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld dürfen noch 4519 Fans in der Arena feiern. Danach ist bis heute Schluss mit Zuschauern.

Hochgerechnet auf alle 308 Corona-Spiele sorgen die insgesamt 157.871 Zuschauer, die zwischenzeitlich zugelassen sind, für einen Schnitt von 513 Fans pro Spiel. Zum Vergleich: Wären alle Spiele im entsprechenden Zeitraum ausverkauft gewesen, hätten fast 13,9 Millionen Fans gezählt werden können, der Schnitt hätte bei 45.200 gelegen. Kein Wunder also, dass die Deutsche Fußball Liga in ihrem Wirtschaftsreport der Saison 2019/2020 allein durch die neun Geisterspieltage zum Ende der vergangenen Saison einen Erlösrückgang in Liga eins und zwei von 5,7 Prozent (auf 4,5 Milliarden Euro) beklagt. „Mit Blick auf die derzeit laufende Saison 2020/2021 sind noch wesentlich deutlichere Folgen der Pandemie zu erwarten“, schreibt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert dazu.



Die Corona-Tabelle Wenig überraschend liegt der FC Bayern München nach 34 Corona-Spieltagen mit großem Vorsprung auf Platz eins. Saisonübergreifend hat der deutsche Rekordmeister 85 Punkte gesammelt und dazu ein Torverhältnis von 101:41 zu Buche stehen. RB Leipzig folgt mit 70 Punkten (66:32 Tore) abgeschlagen auf Platz zwei. Von den Teams, die durchgängig in beiden Spielzeiten in der Bundesliga waren, bildet – auch das ist nicht überraschend – der FC Schalke 04 das Schlusslicht (12 Punkte; 21:88-Tore). Der davor platzierte 1. FC Köln hat es immerhin auf 26 Punkte und 36:70-Tore geschafft.

Der Corona-Torschützenkönig Keine Überraschung auch hier – Bayern-Superstar Robert Lewandowski hat saisonübergreifend sogar den alten 40-Tore-Rekord von Gerd Müller schon geknackt. In den 34 Geisterspielen der Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 hat der Pole 41-mal getroffen. Auf Platz zwei folgt Eintracht Frankfurts André Silva (27 Tore) vor Borussia Dortmunds Erling Haaland (23 Tore).

Zweikämpfe In der Summe hat sich Daniel Caligiuri (FC Augsburg; vergangene Saison Schalke) Platz eins gesichert. Er führte 941 Zweikämpfe in 33 Einsätzen. Platz zwei: Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim (856 Zweikämpfe in 33 Spielen). Geht es um die Quote der gewonnenen Zweikämpfe liegt erstaunlicherweise ein Schalker vorn. Innenverteidiger Salif Sané hat 182 seiner 257 Zweikämpfe gewonnen – eine Erfolgsquote von 70,82 Prozent. Umso ärgerlicher für den designierten Absteiger, dass der senegalesische Nationalspieler in dieser Saison aufgrund von Verletzungen erst neunmal auf dem Platz stand. Der zweitplatzierte Alexander Hack (Mainz 05) führt 66,94 Prozent seiner Zweikämpfe erfolgreich (166 von 248). Auffällig: In die Top Ten haben es nur Innenverteidiger geschafft.