Von Vollauslastung bis Geisterspiel: Diese Corona-Regeln gelten am Wochenende in den Bundesliga-Stadien

Die Corona-Lage verschärft sich in Deutschland immer weiter. Weil die Impfquote bundesweit noch immer zu niedrig und die Inzidenz vielerorts zu hoch ist, gibt es für Fußballfans in einigen Bundesliga-Stadien Einschränkungen. Die Vollauslastung der letzten Wochen ist fast überall Geschichte und ein Stadion bleibt sogar komplett leer. Vor dem 13. Spieltag der Saison 2021/22 gibt der SPORTBUZZER einen Überblick, worauf sich Fans bei einem Stadionbesuch in den jeweiligen Arenen am Wochenende einstellen müssen und wie viele Zuschauer bei den Spielen zugelassen sind.