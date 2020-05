Mail an Klubs: DFL will Kommunikation über Corona-Testergebnisse zentralisieren

Die DFL hat die Bundesliga-Klubs dazu angehalten, die Ergebnisse der Corona-Tests in ihren Verein nicht eigenständig an die Medien zu verbreiten. Demnach hat DFL-Direktor Ansgar Schwenken den Klubs in einer Mail am Sonntagabend empfohlen, die Kommunikation von Testergebnissen in zentraler Hand und bei der Liga zu belassen. "Zu den Ergebnissen der ersten Covid-19 Tests bei den Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga werden wir morgen Mittag eine zentrale öffentliche Kommunikation vornehmen. Wir empfehlen, bis dahin von eigenen Verlautbarungen abzusehen und auf diese zu verweisen", heißt es in einem Schreiben, das der Kicker am Montag veröffentlichte. Die DFL bestätigte den Vorgang.