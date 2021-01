Von Salomon Kalou bis Breel Embolo: Die bisherigen Corona-Verstöße der Bundesliga-Stars

"Jedem muss klar sein, dass wir auf Bewährung spielen. Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er der Verantwortung gerecht wird." Diesen Satz sagte der DFL-Vorsitzende Christian Seifert während des ersten Lockdowns in Deutschland. Mittlerweile sind die Zahlen der Infizierten in die Höhe geschossen und es wird über bundesweite Ausgangssperren nachgedacht. Umso unverantwortlicher scheint es, wenn Bundesliga-Stars die Corona-Regeln missachten und mit Füßen treten. Anzeige

Breel Embolo ist das jüngste Beispiel vermeintlicher Vorbilder, die sich während der Pandemie alles andere als vorbildlich verhalten haben. Laut einem Bericht der Bild, habe Embolo in einem Restaurant in Essen an einer illegalen Party teilgenommen. Der Schweizer Stürmer sei demnach eine von 23 Personen gewesen, die die Polizei kontrollierte. Nachbarn hatten die Polizei gerufen, weil laute Musik aus dem Restaurant dröhnte, das eigentlich geschlossen haben sollte.

Harit feiert in Shisa-Bar: Einen ähnlichen Fehltritt leistete sich schon Amine Harit, der sich in einem Shisha-Lokal (ebenfalls in Essen) zusammen mit zehn weiteren Personen einen gemütlichen Abend machen wollte. Zu diesem Zeitpunkt herrschten in Nordrhein-Westfalen jedoch bereits erhebliche Ausgangssperren, woraufhin der Schalker von der Polizei erwischt und nach Hause geschickt wurde. Über das Strafmaß ist wenig bekannt, die Veranstaltung von Harit wurde weit nach Mitternacht aufgelöst.

BVB-Star Sancho fliegt nach England: Auch BVB-Star Jadon Sancho feierte wohl zusammen mit seinen englischen Kollegen aus der Nationalmannschaft eine illegale Party. Im Haus von Tammy Abraham soll sich der Dortmunder Youngster zusammen mit 20 weiteren Gästen zusammengefunden haben, um den Geburtstag des Chelsea-Angreifers zelebrieren. Auf Bildern der englischen Tageszeitung The Sun waren anschließend eindeutige Bilder zu sehen, Chilwell entschuldigte sich für die "kleine Überraschungs-Party" und seine "Naivität" von "ganzem Herzen".

Thuram sorgt mit Spuck-Attacke für Skandal

Thuram spuckt Gegenspieler an: Embolos Team-Kollege Marcus Thuram sorgte in der jüngsten Vergangenheit für eine äußerst unschöne Szene. Nach einem verbalen Schlagabtausch mit dem Hoffenheimer Stefan Posch spuckte Thuram dem Verteidiger aus wenigen Zentimetern mitten ins Gesicht. Schiedsrichter Frank Willenborg sah sich noch einmal die Videobilder der Entgleisung an und tat dann das einzig Richtige - glatt Rot für Thuram. Inmitten der Corona-Pandemie sorgte die eklige Szene für viel Aufsehen. Der Sohn des französischen Weltmeisters von 1998 wurde für sechs Spiele gesperrt, der Klub ordnete eine interne Strafe an.

Jovic missachtet Quarantäne: Zu diesem Zeitpunkt noch kein Bundesliga-Spieler, aber mit mindestens der gleichen Verantwortung, missachtete auch Frankfurt-Rückkehrer Luka Jovic die Corona-Auflagen. Nach der zwischenzeitlichen Aussetzung des spanischen Ligabetriebs - zu diesem Zeitpunkt war Jovic noch Spieler von Real Madrid - flog der Stürmer in seine Heimat nach Serbien. Eigentlich kein Vergehen, jedoch pfiff Jovic Medienberichten zufolge auf die angeordnete häusliche Quarantäne und ging in den örtlichen Lokalitäten feiern. Ein Tadel vom serbischen Präsidenten war die Folge.

Handy-Video von Kalou sorgt für erste Suspendierung

Kalou filmt, während er geltene Regeln komplett missachtet: Der erste aufsehenerregende Fall aus der Bundesliga kam aus den Reihen von Hertha BSC. Als wäre Anfang Mai rund um die Klinsmann-Trennung und die äußert optimistischen Champions-League-Ziele vom Hauptstadtklub nicht schon genug los gewesen, lief Salomon Kalou lachend und strahlend mit seinem Smartphone in der Hand in die Katakomben des Bundesligisten. Dumm nur, dass ein Facebook-Livestream mit nur wenigen Sekunden Verzögerung festhielt, wie die Hygiene- und Abstandsregeln von Spielern und Verantwortlichen missachtet wurden. Kalou entschuldigte sich zwar nach seinem "Fauxpas", suspendiert wurde er von der Hertha trotzdem.

Herrlich geht Hautcreme kaufen: Heiko Herrlich kostete ein Verstoß gegen die Corona-Regeln sogar das Debüt als neuer Trainer vom FC Augsburg. Kurz vor der Bundesliga-Fortsetzung gegen den VfL Wolfsburg plauderte der 49-Jährige jedoch munter aus, dass er die Hotel-Quarantäne seines Teams zum Einkaufen verlassen hatte. Im Nachhinein entschuldigte er sich und teilte mit, dass er vorerst im Training und auch bei seiner geplanten Bundesliga-Premiere gegen die Wolfsburger fehlen werde.