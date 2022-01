Nur der FC Augsburg lässt es scheppern: Wie sich Bayern, BVB & Co. in Richtung Deadline Day sparen

Die Bundesliga befindet sich weiter auf Sparkurs. Eine Woche vor dem Ende der aktuellen Transferfrist am kommenden Montag haben die 18 Vereine insgesamt erst 28 Millionen Euro in neues Personal investiert - und wirklich große Deals scheinen nach derzeitigem Stand wohl auch nicht mehr hinzuzukommen. Zum Vergleich: Im vergangenen Winter standen nach dem Deadline Day noch Ausgaben in Höhe von rund 51 Millionen zu Buche. Auch dies war schon nur noch ein Bruchteil dessen, was in den Zeiten vor der Pandemie auf dem Spielermarkt möglich war. So wechselten 2019/2020 noch Profis für Winter-Ablösen in Höhe von insgesamt 198 Millionen den Klub.

Anzeige