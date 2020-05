Drittjüngster Bundesliga-Debütant: Leverkusen-Talent Florian Wirtz vor Giovanni Reyna und Julian Draxler

Im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am 15. Oktober 2016 ist es soweit: Ein gewisser Kai Havertz feiert sein Bundesliga-Debüt im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen für Bayer Leverkusen. Dreieinhalb Jahre später gibt es einige Parallelen zu diesem Ereignis. Florian Wirtz debütiert ebenfalls mit erst 17 Jahren, aber erst 15 Tagen, im Weserstadion für die Werkself. Am Montagabend steht der U17-Nationalspieler beim Bundesliga-Spiel in der Startelf.