Ungewohnter Bundesliga-Samstag: Warum es nur drei Spiele am Nachmittag gibt

Kein Bundesliga-Spiel am Freitagabend, und auch der Samstag des 26. Spieltages läuft nicht wie gewohnt: An diesem Wochenende erleben die Fans einige Kuriositäten. Ungewohnt ist vor allem, dass am Samstagnachmittag zur typischen Bundesliga-Zeit um 15.30 Uhr lediglich drei Partien ausgetragen werden. Das hat mehrere Gründe. Anzeige

Ein Grund für den ausgedünnten Bundesliga-Samstag ist das Europapokal-Programm unter der Woche. Denn bei den Ansetzungen des 26. Spieltages im Dezember ging die Deutsche Fußball Liga (DFL) davon aus, dass am Donnerstag vor dem Liga-Wochenende mit Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt vier Bundesliga-Klubs in der Europa League im Einsatz sein würden. "Mit Blick auf die Regenerationszeit" der Teams wurde schließlich das Freitagsspiel für eine vierte Partie am Sonntag "geopfert". Kein Wunder also, dass mit Leverkusen (gegen den 1. FC Köln, 15.30 Uhr), Frankfurt (gegen den VfL Bochum, 17.30 Uhr), dem BVB (gegen Arminia Bielefeld, 17.30 Uhr) und RB (bei Greuther Fürth, 19.30 Uhr/alle vier DAZN) die vier Teams am Sonntag spielen, die Stand Ende Dezember im zweitklassigen UEFA-Wettbewerb noch vertreten waren.

Was die DFL damals nicht wissen konnte: Am Donnerstag spielte einzig und allein Bayer Leverkusen im Europa-League-Achtelfinale (2:3 bei Atalanta Bergamo). Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla (2:1) wurde von der UEFA wegen einer Terminkollision mit dem FC Sevilla auf Mittwoch vorgezogen. RB Leipzig, das eigentlich gegen Spartak Moskau hätte antreten sollen, erhielt wegen des Ausschlusses russischer Mannschaften ein Freilos für das Viertelfinale. Champions-League-Absteiger Borussia Dortmund blamierte sich in den Play-offs und qualifizierte sich gar nicht erst für die Runde der besten 16 Mannschaften.