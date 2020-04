Minister Heil versichert: DFL-Konzept zur Fortsetzung der Bundesliga erfüllt Arbeitsschutz-Anforderungen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht das DFL-Konzept für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison als "aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht nicht mehr problematisch". Dies sagte der Politiker am Mittwoch in Berlin. "Es sind Wege gefunden worden, Risiken zu minimieren und den Arbeitsschutz auch einzuhalten. Die politische Entscheidung, die noch andere Gesichtspunkte beinhaltet, die müssen jetzt andere treffen" , sagte Heil. Die Bundesliga pausiert derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie, will ihren Spielbetrieb aber ab Mai mit Geisterspielen fortsetzen.

Heil schließt Bundesliga-Spiele mit Masken aus: "Nicht darstellbar"

Schon am Dienstag berichtete der SPORTBUZZER exklusiv, dass das Ministerium das weiterentwickelte DFL-Konzept für ausreichend erachtet. In einem Schreiben von Staatssekretär Björn Böhning an Kanzleramtschef Helge Braun hieß es: "Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer kann bei vollständiger Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden." Wie sein Vorgesetzter betonte auch Böhning in dem Schreiben, dass dem Bundesarbeitsministerium lediglich die Prüfung arbeitsrechtlicher Standards.